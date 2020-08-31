Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в мире в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным экспертов, в понедельник, 31 августа, состояние Маска превысило 111,3 миллиарда долларов. Агентство указывает, что основным фактором роста состояния Маска стало резкое подорожание акций его компании Tesla. При этом Цукерберг располагает активами на сумму 110,5 миллиарда долларов.

На втором месте находится основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 125 миллиардов долларов. Первое место удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов.

Всего две недели назад, 17 августа, Маск стал четвертым богатейшим человеком планеты. Тогда он обогнал гендиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно.

Ранее сообщалось, что состояние Маска выросло в 3,7 раза с начала нынешнего года. Так, в начале года его состояние составляло 27,4 миллиарда долларов. Однако быстрый рост стоимости акций Tesla позволил предпринимателю стать богаче еще на 73,6 миллиарда долларов. 26 августа ценные бумаги автогиганта выросли в цене на 6,45 процента, до 2153,17 доллара за штуку. В январе стоимость акций Tesla составляла 430,26 доллара.