Основатель Zoom за день заработал пять миллиардов долларов

Основатель сервиса онлайн-конференций Zoom Эрик Юань (Eric Yuan) за день заработал 5,2 миллиарда долларов. Его состояние достигло 22 миллиардов, пишет Bloomberg.

Акции Zoom подорожали на 32 процента после публикации в понедельник, 31 августа, отчета о квартальной выручке, которая выросла на 355 процента год к году, до 664 миллиона долларов. Чистая прибыль компании составила почти 186 миллионов долларов. Клиентская база Zoom увеличилась на 458 процентов по сравнению с 2019 годом, до 370,2 тысячи компаний.

Zoom стал одним из главных бенефициаров коронавирусного кризиса. Помимо нее победителями от пандемии оказались компания Amazon, принадлежащая богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу (Jeff Bezos). Сам миллиардер в 2020 году установил рекорд, став первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 200 миллиардов долларов.

Еще одним бенефициаром нового кризиса оказалась компания Tesla и ее основатель Илон Маск (Elon Musk). Состояние последнего увеличилось до 114 миллиардов долларов, он занял третью строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.