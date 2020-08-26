Богатейший человек мира поставил исторический рекорд

Богатейший человек мира и глава Amazon Джефф Безос поставил рекорд, его состояние достигло 200 миллиардов долларов. Он стал первым миллиардером в истории, преодолевшим эту отметку, следует из рейтинга Forbes Real-Time.

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Рекорд был установлен в ходе торгов 25 августа. Однако к их закрытию состояние бизнесмена вернулось к отметке 199,7 миллиарда долларов. С начала пандемии коронавируса бумаги Amazon подорожали более чем на 55 процентов, а состояние ее основателя за год выросло почти на 86 миллиардов долларов.

В августе Безос продал около миллиона акций своей компании на 3,1 миллиарда долларов, заработав на ценных бумагах около 2,4 миллиарда долларов. Эксперты считают, что предприниматель может стать первым в мире триллионером уже в 2026 году.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп обвинил Amazon в убытках американской почтовой службы и предложил повысить тарифы на доставку для интернет-магазинов.