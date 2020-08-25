Названа богатейшая семья России

В рейтинге богатейших семей России впервые за шесть лет сменился лидер. Forbes поставил на первое место клан Ротенбергов, чье состояние за год увеличилось на 270 миллионов долларов, до 5,45 миллиарда. Большей частью рост связан с продажей «Газпрому» подрядчика «Стройгазмонтаж».

Второй в рейтинге издание назвало семью Гурьевых, владельцев производителя удобрений «Фосагро», состояние которой оценили в 5,1 миллиарда долларов.

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Третьей стала семья Гуцериевых, которая управляет группой «Сафмар» и ранее в течение пяти лет занимала первую строчку. За год она потеряла 2,45 миллиарда долларов, и на данный момент ее стоимость оценивается в 3,2 миллиарда. В первой пятерке также Шаймиевы (2,85 миллиарда долларов) и Евтушенковы (2,3 миллиарда).

Во второй части десятки богатейших семей находятся кланы Бажаевых (1,9 миллиарда), Рахимкуловых (1,8 миллиарда), Саркисовых (1,7 миллиарда), Линников (1,35 миллиарда) и Михайловых (1,1 миллиарда).

Критерием для включения в рейтинг является участие членов семьи в управлении бизнесом и владение долями в нем, однако не учитываются россияне, которые заработали основную часть капитала на госслужбе. Состояние семьи оценивается как стоимость принадлежащих ей активов по рыночной капитализации или же по аналогии с другими публичными игроками на рынке. Цены компаний зафиксированы по состоянию на 15 июля.

За год совокупное состояние богатейших семей России увеличилось на 1,1 миллиарда долларов, но нижняя планка вхождения в десятку упала с 1,16 миллиарда до 1,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что состояние самого богатого в мире человека, главы Amazon Джеффа Безоса, 19 августа выросло на 7,2 миллиарда долларов до мирового рекорда в 197,8 миллиарда. А в начале августа в онлайн-рейтинге издания сменился богатейший россиянин — им стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.