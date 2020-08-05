Назван новый богатейший россиянин

Forbes назвал нового богатейшего россиянина — им стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. В онлайн-рейтинге самых состоятельных людей мира международной версии издания он занимает 46-е место.
Из-за того, что формально главными активами, ассоциируемыми с Керимовым, владеет его сын Саид, в рейтинге Forbes предприниматель указан как «Сулейман Керимов и семья». Его текущее состояние оценивается в 24,9 миллиарда долларов.
За последний день оно увеличилось на 1,8 миллиарда долларов, или на 7,8 процента, за счет роста акций золотодобывающей компании «Полюс». В ней семье Керимова принадлежит 78,6 процента бумаг. Также родственники бизнесмена владеют международным аэропортом Махачкалы.
Вторым по величине благосостояния россиянином стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин с 24,6 миллиарда долларов (рост на 560 миллионов за последние сутки). Третье место занимает акционер нефтехимической компании «Сибур» и газодобывающей «Новатэк» Леонид Михельсон с 22,1 миллиарда (рост на 310 миллионов).
Котировки «Полюса» выросли в ходе торгов 5 августа на Московской бирже на 4 процента — до 18 092 рублей за акцию. С начала 2020 года рост составил 69 процентов.