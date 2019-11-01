Российские богачи стали еще богаче

Совокупное состояние самых успешных российских бизнесменов с начала 2019 года выросло на 37,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

В рейтинг, включающий 500 самый богатых людей мира, вошли 23 россиянина. Лучший результат показал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин — с состоянием в 26,3 миллиарда долларов занимающий 34-е общее место. В 2019 году его состояние увеличилось на 6,72 миллиарда долларов.

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На втором месте акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон — 23,9 миллиарда, 40-е место и 4,5 миллиарда долларов прироста. Третье место занял крупнейший собственник «Лукойла» Вагит Алекперов с 20,4 миллиарда долларов занимающий 51-е общее место. Его состояние с начала года выросло на 4,3 миллиарда.

Также в первую пятерку вошли владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин и собственник «Северстали» Алексей Мордашов с приростом в 1,3 и 1 миллиард долларов соответственно. С текущим состоянием в 19,2 и 18,5 миллиарда долларов они занимают 56-е и 59-е места в общем рейтинге.

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