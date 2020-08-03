Подсчитаны миллиардные потери российских олигархов

Российские олигархи с начала 2020 года потеряли более 23 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

В общей сложности в число 500 богатейших людей планеты входят 23 россиянина. Самые большие потери понесли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 5,4 миллиарда), глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов (5,18 миллиарда) и основатель инвестиционной компании «Волга Груп» Геннадий Тимченко (4,81 миллиарда).

Богатейшим человеком России остался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние составляет 26,5 миллиарда. С начала года оно сократилось на 1,56 миллиарда долларов. На втором месте оказался Леонид Михельсон с личным капиталом в 19,2 миллиарда. На третье место Bloomberg поместил основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина с 18,6 миллиарда долларов. За семь месяцев его состояние сократилось на 2,77 миллиарда.

Ранее Forbes назвал российских олигархов, которые разбогатели во время пандемии коронавируса. Лидером рейтинга назван основатель фонда RTP Global Леонид Богуславский, чьи активы выросли на 88 процентов и достигли 2,8 миллиарда долларов. Сулейман Керимов заработал 8,6 миллиарда, его состояние увеличилось на 86 процентов. Коронавирус также способствовал росту капитала главы «Яндекса» Аркадия Воложа, который стал богаче на 75 процентов (2,1 миллиарда долларов).