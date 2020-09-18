Мировой экономике предсказали долгие годы восстановления

Восстановление экономики после пандемии коронавиуруса займет пять лет, такой прогноз дал главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, пишет Reuters.

Он заявил, что вызванная пандемией рецессия в одних странах продлится дольше, чем в других, усугубив неравенство. Беднейшие страны пострадают от кризиса сильнее, а полное восстановление займет долгие годы, не менее пяти лет, предсказал Рейнхарт. Он добавил, что впервые за двадцать лет уровень бедности в мире вырастет после кризиса.

Суммарный ущерб мировой экономике составит семь триллионов долларов к концу 2021 года из-за пандемии коронавируса, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Организация допустила снижение мирового ВВП в нынешнем году на 4,5, а не на 6 процентов, как прогнозировалось ранее.

Ранее президент России Владимир Путин увидел восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. По его оценке, оно началось в июне. Путин отметил, что в целом спад в экономике России оказался меньше, чем в других странах.