Нефтяную отрасль России признали беспомощной перед кризисом

Российская нефтяники не справились бы с кризисом обвала цен весной этого года, если бы не помощь правительства. Об этом в интервью РБК рассказал президент «РуссНефти» Евгений Толочек.

Он признал, что сложившаяся в тот момент ситуация была настолько серьезной, что стране грозила череда банкротств многих компаний, среди которых были и «крепкие середнячки». «Все было очень плохо, просто на грани. Возможно, сегодня в России не было бы нефтяной отрасли. Создавали бы ее заново», — подчеркнул он.

Включение пострадавших компаний в список системообразующих предприятий, подчеркнул Толочек, дало защиту от краха и позволило пройти наиболее кризисный период. В настоящее время, заметил глава «РуссНефти», опасность миновала, поскольку продажа нефти по 40 долларов за баррель Россию вполне устраивает.

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В начале 2020 года стоимость эталонного сорта Brent находилась на уровне выше 65 долларов за баррель. Однако эпидемия коронавируса, начавшаяся в Китае, и введенный там карантин резко ослабили спрос на сырье, из-за чего котировки опустились более чем на четверть.

Распространение эпидемии на Европу и США, а также отказ России пойти на большее соглашение в рамках сделки ОПЕК+ в начале марта привел к прекращению действия договора. В результате нефть Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель, а перекос между спросом и предложением достиг рекордных значений.

Новая сделка в формате ОПЕК+, вступившая в силу с мая, позволила вернуть стоимость сырья выше 40 долларов за баррель, хотя затем рост котировок остановился.

По прогнозу Толочека, к концу года они достигнут 50 долларов, а на уровень 50-55 долларов нефть выйдет только в середине следующего года. В 2022-2023 годах он не исключил нефть по 80 долларов.

Снижение нефтяных доходов и проблемы с восстановлением экономики от последствий ситуации с коронавирусом заставили Россию нарастить госдолг, а также искать новые способы пополнения бюджета. В том числе Минфин предложил резко увеличить акциз на сигареты, что доведет стоимость пачки до 140 рублей, а также поднять налоги.