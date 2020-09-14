Нефтяная сделка ОПЕК+ получила новый удар

Власти Ирака решили с октября снизить цены на нефть для США, Европы и азиатских рынков, отреагировав на аналогичные действия со стороны Саудовской Аравии и других производителей региона, сообщает Bloomberg.

Такие действия стали новым ударом по сделке ОПЕК+, направленной на снижение разницы между предложением и спросом. Скидки говорят о том, что нефти в мире по-прежнему слишком много и клиенты не хотят покупать ее по нынешней стоимости.

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В Азии клиенты получат иракскую нефть Basrah Heavy со скидкой в один доллар, в США — 0,75 доллара, а в Европе — 2,65 доллара. Премия для Basrah Light упадет до 0,3 доллара, 0,4 доллара в Азии и США, а также до 0,7 доллара скидки в Европе.

Кроме того, ситуация служит дополнительным поводом для Ирака потребовать для себя исключений в 2021 году. Страна крайне зависима от нефтяных доходов, и в первые месяцы сделки оставалась ее рекордным нарушителем. С мая по июль она добывала на 851 тысячу баррелей нефти больше, чем положено по квотам, но пообещала компенсировать сокращение в августе-сентябре.

Источник в ОПЕК указал, что неофициальные переговоры по поводу выхода уже состоялись, но осмелится ли Багдад пойти на такой шаг, никто пока не знает.

По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, эталонный сорт нефти Brent торгуется ниже 40 долларов за баррель, сорт WTI опустился ниже 37 долларов. Они потеряли в цене более процента.