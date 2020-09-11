Главный нарушитель сделки ОПЕК+ собрался выйти из нее

Ирак со следующего года может выйти из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, эта идея все чаще звучит в правительстве республики в последнее время, сообщает Reuters.

Источник в ОПЕК указал, что неофициальные переговоры по этому поводу уже состоялись, но после них по-прежнему неизвестно, осмелится ли Багдад пойти на такой шаг. В министерстве нефти и офисе премьер-министра республики, как утверждает высокопоставленный чиновник, мнения по этой теме пока расходятся.

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Ирак является главным нарушителем сделки ОПЕК+. С мая по июль он добывал на 851 тысячу баррелей нефти больше, чем положено по квотам. Следом за ним идут Нигерия (плюс 315 тысяч баррелей) и Россия (плюс 283 тысячи).

В начале сентября в министерстве нефти Ирака заявили, что в августе страна выполнила сделку более чем на 100 процентов, чтобы компенсировать предыдущие объемы. Если к концу сентября сделать это не получится, то Багдад попросил продлить срок компенсации до ноября. Также в ведомстве заверили, что пока не планируют просить ОПЕК+ освободить страну от квот.

По словам источника в ОПЕК, в Ираке по-прежнему вспоминают ситуацию 2016 года, когда их не освободили от выполнения сделки, и считают то решение несправедливым. Это один из пунктов, из-за которых в стране готовы пойти на нарушение обязательств. Экономика Ирака остается нестабильной и крайне зависимой от нефтяных доходов.

Согласно текущим планам, до конца года 23 страны в рамках ОПЕК+ должны придерживаться совокупного сокращения добычи в объеме 7,7 миллиона баррелей в сутки. Затем, до конца апреля 2022 года, объем сократится до 5,8 миллиона.