Раскрыты цены на нефть без сделки ОПЕК+

Цены на нефть без сделки ОПЕК+ составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов, заявил министр энергетики России Александр Новак, пишет РИА Новости.

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Новак также отметил, что сокращение добычи сырья в основном происходит не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса на нефть. Без сделки ОПЕК+ падение было бы неуправляемым и произошел бы коллапс, уверен министр.

Новак раскрыл, какие были два возможных сценария развития событий: хаотичное сокращение из-за падения спроса и скоординированное равномерное сокращение. В результате был выбран второй вариант. Полное восстановление спроса стоит ожидать в следующем году, заявил глава Минэнерго.

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-августе этого года упал на 8,8 процента в годовом выражении. Всего в августе текущего года нефти было добыто 41,7 миллиона тонн, что на 12,8 процента ниже уровня аналогичного периода 2019 года.

В мае-июле Россия оказалась одним из главных нарушителей сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В среднем страна добывала на 283 тысячи баррелей больше, чем положено по квоте.