Глобальная нефтяная держава оказалась на мели

Кувейт, который является глобальной нефтяной державой, оказался на мели на фоне падения цен на энергоресурсы и снижения доходов от нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Еще в 2016 году на тот момент министр финансов Анас Аль-Салех (Anas Al-Saleh) предупреждал, что экономику страны нужно срочно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако тогда его не восприняли всерьез люди, которые «выросли на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов».

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Четыре года спустя на фоне резкого обвала цен на энергоресурсы одно из самых богатых государств мира пытается свести концы с концами, пишет агентство. Уже в ноябре 2020 года властям может не хватить денег на то, чтобы выплатить зарплаты работникам государственного сектора, сообщил нынешний глава Минфина Кувейта Барак аль-Шитан (Barak Al-Sheetan).

«Однажды мы проснемся и поймем, что потратили все свои сбережения, но не потому, что не проверили банковскую выписку, а потому что проверили и не поверили ей. Мы сочли данные банковским сбоем, а потом пошли и просто купили себе последнюю версию Rolex», — сказал глава фирмы по политическим и финансовым коммуникациям Bensirri Фаваз Аль-Сирри (Fawaz Al-Sirri).

Ситуация в стране осложняется политическим кризисом, в центре которого оказалось противостояние парламента и правительства страны. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению субсидий и выпуску госдолга. Ликвидные средства кабмина фактически исчерпаны, и правительство оказалось неспособным покрыть бюджетный дефицит, который в 2020 году, как ожидается, достигнет 46 миллиардов долларов.

Кувейт не единственная нефтяная держава, которая столкнулась с проблемами в 2020 году. Саудовская Аравия на фоне энергетического кризиса сокращает льготы и вводит новые налоги. Так, доходы бюджета страны во втором квартале упали почти на 50 процентов год к году. Бахрейн и Оман, где финансовые резервов меньше, наращивают долги и ищут поддержки у более состоятельных соседей. ОАЭ пытается диверсифицировать экономику за счет превращения Дубая в мировой логистический и финансовый хаб.