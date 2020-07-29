Нефтяной эре предсказали конец

Пандемия коронавиурса привела к снижению ежедневного потребления нефти почти на треть в начале этого года. Кризис может положить конец нефтяной эре, предсказывают эксперты, опрошенные Reuters.

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Увеличение количества электромобилей и переход на возобновляемые источники энергии уже заставили пересмотреть долгосрочные прогнозы по спросу в сторону понижения. «Все ключевые игроки рынка допускают, что потребление никогда не восстановится полностью», — заявил источник, близкий к ОПЕК.

Согласно прогнозам, потребление достигнет максимума, после чего будет снижаться в ближайшие годы. В 2019 году мир потреблял 99,7 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК прогнозировал рост до 101 миллиона баррелей в 2020 году, но из-за кризиса этот показатель сократился до 91 миллиона баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 миллиона баррелей в сутки.

Доля нефти в мировом энергетическом секторе в последние десятилетия неуклонно снижалась: с 40 процентов в 1994 году, до 33 процентов в 2019 году. Цены на сырье по-прежнему значительно ниже того уровня, который требуется большинству правительств нефтедобывающих стран, чтобы сбалансировать свой бюджет.

С августа страны ОПЕК+ договорились ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 миллиона баррелей до 7,7 миллиона. По прогнозам британской нефтегазовой компании BP, средняя цена барреля марки Brent в ближайшие десятилетия будет равняться 55 долларам.