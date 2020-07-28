Российская нефть начала падать в цене

Впервые с апреля российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе начал торговаться со скидкой к эталонному сорту Brent, сообщает ценовое агентство Argus.

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В начале июле Urals продавался в Роттердаме с премией 2,5 доллара, что стало рекордом за 25 лет, однако после начал падать в цене. В понедельник, 27 июля, скидка составляла 13 центов, причем стоимость сорта Brent практически не изменилась.

На российскую нефть давит изменение параметров соглашения ОПЕК+, участники которого в августе увеличат добычу нефти. Это приведет и к увеличению отгрузок Urals — предполагается, что в августе из Балтийских портов отправят в полтора раза больше сырья, чем в июле.

При этом спрос на Urals в Европе все еще невысок в связи с низкой прибыльностью переработки. В Китае российскую нефть также покупают менее охотно, но причиной стало заполнение хранилищ купленным ранее сырьем, когда оно стоило еще дешевле.

В Средиземноморье Urals по-прежнему торгуется с премией Brent, хотя она опустилась до 75 центов за баррель. Так происходит в связи со значительно меньшим ростом предложения — в августе туда придет только на 10 процентов больше, чем в июле. В общей сложности экспорт российской нефти по морю должен вырасти на 40 процентов.

Ранее сообщалось, что на фоне роста стоимости российской нефти от нее начали отказываться страны Балтийского региона — Литва, Финляндия, Польша. Они переходили на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.