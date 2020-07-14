Россия и Белоруссия договорились по нефти

Главы правительств России и Белоруссии заключили договор о поставках Минску российской нефти. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, передает РИА Новости.

По его словам, также подписаны два протокола к межправительственному соглашению о сооружении атомной станции. Головченко подчеркнул, что все достигнутые соглашения являются «очень выгодными» для Белоруссии.

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В том числе он отметил, что по строительству АЭС Минск сэкономил сотни миллионов долларов, причем это было российское решение. Что касается цен на нефть, то премьер не назвал их, отнеся к коммерческим пунктам. Само соглашение он описал как «регулирование вопроса оплаты поставок».

Москва и Минск начали спор по нефти в конце прошлого года. Стороны не смогли договориться о стоимости поставок, в связи с чем с января российские компании остановили прокачку.

Камнем преткновения стала премия российским поставщикам, которая на фоне налогового маневра привела к существенному повышению стоимости сырья. Из-за этого Белоруссия начала закупку у альтернативных поставщиков, в том числе у Саудовской Аравии и США. Конфликт удалось остановить только после радикального падения цен на сырье в марте.

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