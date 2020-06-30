В Белоруссии рассказали о будущих поставках нефти из США

Поставка нефти из США в Белоруссию не была однократным шагом, рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, Минск имеет планы в будущем продолжить закупать топливо у Вашингтона. Кроме того, Белоруссия ищет возможности получать углеводороды и из других источников, в том числе от стран Ближнего Востока.

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Макей пояснил, что белорусские власти стремятся диверсифицировать источники сырья. Он напомнил, что по поручению президента страны Александра Лукашенко треть нефти должна поступать не от России, а от альтернативных поставщиков.

Первая партия американской нефти прибыла в Белоруссию 11 июня 2020 года. Минск начал искать альтернативные источники топлива на фоне конфликта с Россией по поводу цен на сырье в конце 2019 года. Помимо США, белорусская сторона также закупила сырье у Норвегии, Азербайджана и Саудовской Аравии. Минск ведет переговоры с Польшей о поставках нефти через ее морские терминалы по трубопроводу.

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