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В Белоруссии рассказали о будущих поставках нефти из США

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Владимир Макей
Владимир Макей
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Поставка нефти из США в Белоруссию не была однократным шагом, рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, Минск имеет планы в будущем продолжить закупать топливо у Вашингтона. Кроме того, Белоруссия ищет возможности получать углеводороды и из других источников, в том числе от стран Ближнего Востока.

Макей пояснил, что белорусские власти стремятся диверсифицировать источники сырья. Он напомнил, что по поручению президента страны Александра Лукашенко треть нефти должна поступать не от России, а от альтернативных поставщиков.

Первая партия американской нефти прибыла в Белоруссию 11 июня 2020 года. Минск начал искать альтернативные источники топлива на фоне конфликта с Россией по поводу цен на сырье в конце 2019 года. Помимо США, белорусская сторона также закупила сырье у Норвегии, Азербайджана и Саудовской Аравии. Минск ведет переговоры с Польшей о поставках нефти через ее морские терминалы по трубопроводу.

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