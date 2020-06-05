В Белоруссии назвали сроки поставок нефти из США

Первая партия нефти из США прибудет в Белоруссию примерно через полторы недели. Такие сроки поставки назвал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, танкер должен прибыть в литовский порт Клайпеда вечером 5 июня, после чего сырье доставят в республику по железной дороге.

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Судно покинуло американский порт в середине мая. На его борту находятся 80 тысяч тонн нефти сорта Bakken. Стоимость контракта не указывается. Это уже 12-й танкер с нефтью для Белоруссии с начала года, ранее республика покупала российскую нефть с поставками по морю, а также азербайджанскую и саудовскую.

Поводом для заключения таких контрактов стали противоречия в ценах на сырье, которые возникли в начале года с российскими поставщиками. Москве и Минску удалось договориться и возобновить поставки сырья только после того, как в марте нефтяные котировки рухнули до минимумов за десятилетия. Конечная стоимость российской нефти для Белоруссии остается неизвестной, поскольку сумма премий российским компаниям не называлась.

Тем не менее Лукашенко требует от правительства продолжить контракт с альтернативными поставщиками, чтобы исключить повторения ситуации. В том числе Минск активно ведет переговоры с Польшей, чтобы начать поставки американской нефти через ее территорию.

В феврале госсекретарь США Майк Помпео на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обещал при необходимости полностью закрыть потребности республики в нефти.

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