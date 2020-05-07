Белоруссия задумалась о покупке нефти в США

Правительство Белоруссии продолжит работу над закупками нефти не в России; в том числе Минск задумался над сотрудничеством с США. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

Он рассказал, что контакты со странами, в которых Минск уже купил нефть, сохранятся. Речь идет об Азербайджане и Норвегии. Продолжится работа и с Саудовской Аравией, поставки из которой также начались. Белоруссия будет добиваться для себя максимально выгодных условий.

По словам Крутого, в настоящее время республика не несет существенных потерь из-за налогового маневра в России, какие возникали бы при стоимости барреля 60 долларов.

Но даже если такая ситуация сохранится продолжительный период, альтернативные поставки останутся актуальными. Вице-премьер напомнил, что республика в течение всего ценового конфликта с Россией занималась проработкой маршрутов, налаживанием контактов и адаптацией своих нефтеперерабатывающих заводов под другие сорта.

В том числе активно продвигалась работа с Польшей, которая сейчас осложнилась из-за ситуации с коронавирусом. Крутой предположил, что после снятия ограничений процесс возобновится на прежнем уровне.

Минск традиционно закупал всю нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов в России. Поводом для изменения политики стал конфликт по поводу новых контрактов, развернувшийся в конце прошлого года.

Президент Александр Лукашенко обвинил Россию в желании продавать нефть республике по ценам выше мировых. Снять противоречие стороны смогли только после обвала стоимости сырья до минимумов за десятки лет.

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