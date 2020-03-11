Белоруссия нашла выгоду в проблемах России

Падение мировых цен на нефть позволит сблизить позиции России и Белоруссии по поставкам сырья. Об этом на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил его белорусский коллега Сергей Румас, передает ТАСС.

По словам Румаса, рыночная ситуация позволит уменьшить «те цифровые расхождения», что имеются у стран. Поставки энергоносителей станут одной из главных тем встречи.

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Резкое уменьшение стоимости нефти на мировых рынках привело к проблемам у России — падению стоимости крупнейших компаний, в том числе нефтегазового сектора, и снижению курса национальной валюты. Белоруссия последние месяцы пытается добиться поставок российский нефти на выгодных для себя условиях, угрожая в противном случае искать альтернативных поставщиков.

В качестве замены поставкам из России говорится о контрактах в том числе с Казахстаном, США и Саудовской Аравией. На данный момент известно только о закупках двух танкеров нефти у Азербайджана. Первый из них уже отгружен.

Ранее Румас называл ситуацию на нефтяном рынке «дополнительной возможностью договориться с Российской Федерацией», потому что нынешняя ситуация отличается от той, что была в декабре и январе.

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