Белоруссия захотела воспользоваться падением нефти на переговорах с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас захотел использовать новую ситуацию после падения цен на нефть на переговорах с Россией. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — отметил белорусский премьер. Он также назвал решение российского Минфина продавать валюту «неординарным решением».

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С утра понедельника, 9 марта, стоимость эталонного сорта марки Brent обрушилась почти на треть. По состоянию на 11:20 по московскому времени она составляет 36,03 доллара за баррель.

На фоне этого рубль обрушился, однако Центробанк начал бороться с этим.

В Минфине заявили, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы покрыть потери российского бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.

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