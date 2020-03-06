В Белоруссию отправлена первая партия замены российской нефти

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR отправила первую партию нефти по контракту с Белоруссией, которая ищет замену российским поставкам. Об этом рассказал представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает ТАСС.

В турецком порту Джейхан погрузили на танкер 90 тысяч тонн нефти. Вторую партию объемом 85 тысяч тонн предполагается отгрузить 20 марта из грузинского порта Супса.

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До республики нефть дойдет из Одессы, через нефтепровод Одесса — Броды. О контракте с азербайджанской компанией стало известно в конце февраля.

Ранее в порт Клайпеды прибыл первый из двух танкеров, на которых находится купленная Белоруссией российская нефть. В Минске указали, что покупка прошла через трейдеров, поэтому им не пришлось платить премию, как происходит при поставках по трубопроводу. На нефтеперерабатывающие заводы сырье поступит в ближайшее время.

Россия и Белоруссия не могут договориться о поставках нефти с конца прошлого года. В Минске уверены, что проводимый Москвой налоговый маневр является дискриминацией, а если учесть премии, которые хотят получать российские компании, стоимость нефти для республики окажется выше среднемировой.

Во вторник, 3 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренностей с крупными российскими компаниями по-прежнему нет, поэтому страна ищет альтернативы, а также налаживает связи с небольшими нефтяными компаниями из России.

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