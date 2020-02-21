«Неожиданное предложение» Путина Белоруссии по нефти объяснили

Министр энергетики Александр Новак раскрыл детали «неожиданного предложения» президента Владимира Путина относительно условий поставок нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.

Как объяснил глава ведомства, компенсация последствий российского налогового маневра будет заключаться в постепенном снижении премии для белорусских покупателей. «Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно снижения премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины», — отметил Новак.

Ранее 21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении», которое поступило ему от российского коллеги Владимира Путина. Его суть заключалась в готовности Москвы компенсировать Минску выпадающие доходы от невозможности дальше зачислять в бюджет экспортную пошлину в прежнем объеме.

По условиям достигнутого в 2017 году соглашения, Белоруссия закупала 24 миллиона тонн нефти в год. Шесть миллионов из них шло на реэкспорт, а вывозные пошлины на этот объем зачислялись в белорусский бюджет.

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С 2019 года в российской нефтяной отрасли реализуется налоговый маневр. Его окончание намечено на 2024 год. К этому сроку должны обнулиться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты и на эту же величину повысится налог на добычу полезных ископаемых. По умолчанию это должно привести к удорожанию топлива на внутреннем рынке (она естественным образом формируется на бирже как разница между мировой ценой и экспортной пошлиной), в том числе и для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), поскольку эта страна как член ЕАЭС получает российское топливо по внутренним ценам.

Во избежание такого эффекта правительство предусмотрело ряд мер, главная из которых — обратный акциз на новый вид подакцизного товара — нефтяное сырье — с демпфирующей надбавкой, размер которой зависит от величины превышения мировых цен над заранее установленными на год вперед базовыми внутренними. Компенсации получают российские НПЗ, однако для белорусских заводов она не предусмотрена, в результате чего в соседней стране с 2019 по 2024 годы постепенно должен будет подорожать бензин.

Начиная с прошлого года Лукашенко и другие белорусские чиновники неоднократно говорили об убытках, которые Минск понесет из-за российского налогового манера. Он складывается из двух составляющих: более дорогой цены на нефть для белорусских НПЗ и снизившимися зачислениями в бюджет от экспортной пошлины за шесть миллионов тонн нефти в год. Общий размер ущерба к 2024 году Минск оценивал в 10 миллиардов долларов.

К концу 2019 года стороны не смогли договориться об условиях нового долгосрочного контракта, из-за чего в январе поставки на постоянной основе прекратились. Частично они были заменены поставками от компаний из группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Также Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков топлива.

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