Кремль прокомментировал слова Лукашенко о «неожиданном предложении» Путина

Президенты России и Белоруссии обсуждали в ходе телефонного разговора вопросы поставки нефти, однако диалог продолжается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о «неожиданном предложении» российского коллеги Владимира Путина компенсировать Минску 300 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 21 февраля.

В Кремле считают, что нельзя навязывать российским компаниям невыгодные условия по поставкам нефти Белоруссии, отметил Песков.

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Пресс-секретарь российского лидера уточнил журналистам, что не может озвучить все нюансы обсуждения Путиным и Лукашенко нефтяной темы. «Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции», — добавил он.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что в ходе телефонных переговоров российский коллега предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин. Он уточнил, что речь идет о сумме в 300 миллионов долларов.

14 февраля белорусский лидер допустил отбор транзитной нефти в качестве компенсации за поставку РФ «грязной нефти».

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