Путину сообщили об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Отмечается, что Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава «Роснефти» подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Минском. По его словам, в компании настроены конструктивно.

Последние три года Белоруссия закупала 24 миллиона тонн российской нефти в год, 6 миллионов из которых реэкспортировала, зачисляя в свой бюджет экспортную пошлину. Однако с 2019 года в России реализуется налоговый маневр в нефтяной отрасли. По его условиям, к 2024 году будут постепенно обнулены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты и одновременно повышен налог на добычу полезных ископаемых.

Маневр приведет к тому, что цена топлива для Белоруссии, которая в статусе члена ЕАЭС закупает его без экспортных пошлин, повысится до среднемировой за вычетом транспортных расходов. В конце прошлого года Москва и Минск не смогли договориться о ценах поставок в новых условиях. С начала января централизованные поставки прекратились, частично они были заменены на разовые поставки от компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

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