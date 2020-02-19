Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

Украина подтвердила согласие начать транзит нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов по нефтепроводу «Одесса — Броды», а также поставлять сырье железнодорожным транспортом. Об этом сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, пишет издание naviny.by со ссылкой на агентство «БелаПАН».

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Дипломат напомнил, что летом 2019 года Россия вводила запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина. Белоруссия тогда решила помочь Украине, нарастив поставки дизеля. «Мы готовы поддержать Белоруссию в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», — сказал Кизим. Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.

Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Однако после истечения контракта 31 декабря 2019 года стороны не смогли согласовать условия по продолжению поставок из-за разногласий по вопросу цены. В результате поставки российского сырья в Белоруссию в январе ненадолго прерывались.

Белорусские власти начали искать альтернативных поставщиков нефти. Так, Минск уже купил и получил сырье из Норвегии. Известно, что Белоруссия обсуждает вопрос поставок нефти с Казахстаном, а также поставки американского и саудовского сырья через Польшу. Кроме того, январе также стало известно, что Белоруссия обсуждает с Азербайджаном поставки сырья по нефтепроводу «Одесса — Броды».

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