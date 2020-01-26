Белоруссия получила норвежскую нефть

Нефть из Норвегии начала поступать на белорусский завод «Нафтан», сообщает БЕЛТА.

Первая партия получена для переработки на предприятии в Новополоцке утром в воскресенье, 26 января. На городскую железнодорожную станцию прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тысячи тонн.

Полностью вся партия — 86 тысяч тонн — должна поступить на Нафтан в течение двух недель. Нефть доставляют из Клайпедского порта, куда ее перевезло судно Breiviken.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 января заявил, что сообщения о поиске республикой альтернативных поставщиков нефти не являются блефом и Минск действительно пытается договориться о поставках с другими странами, в частности США, Саудовской Аравией и ОАЭ. По его словам, эти государства могут полностью покрыть потребности республики в нефти.

Россия — крупнейший поставщик нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем 6 миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Минск оценил свои потери в период 2019-2024 годов в 10-11 миллиардов долларов и потребовал предоставить компенсацию, однако получил отказ.

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