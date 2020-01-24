Лукашенко рассказал о «поставленной раком» Белоруссии

Белоруссию раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шклов, передает CTV.

«А мы дрожим, боимся свою страну защитить», — сказал он и призвал перестать смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми.

По словам Порошенко, надо работать на свою страну, а потом на другие. «У нас какие-то Кроношпаны политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Мы их не прессуем, не унижаем», — добавил он.

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