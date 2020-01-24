Лукашенко пригрозил закупать нефть у США

Минск договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией о поставках нефти по мировым ценам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА.

Он пригрозил, что эти страны могут поставить столько нефти, сколько необходимо белорусской стороне. «Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — констатировал Лукашенко.

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До этого он говорил, что поставил Москве условие: продавать нефть Минску по мировой цене, иначе Белоруссия будет покупать топливо у другого поставщика.

Ранее в пятницу, 24 января, глава республики сказал, что Москва предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли, чтобы надавить на Минск.

Россия — крупнейший поставщик нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем шесть миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт.

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