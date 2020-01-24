Лукашенко отказался быть последним президентом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался быть последним президентом страны. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Почетно быть первым, но последним быть я не хочу», — сказал Лукашенко.

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В конце декабря 2019-го белорусский лидер заявил, что не допустит объединения своей страны с Россией. По его словам, при нем такое развитие событий невозможно, поскольку он уже 25 лет возглавляет независимое государство.

Лукашенко рассказал, что от идеи объединения отказался еще два года назад во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Он отметил, что лично со своими коллегами построил первую независимую суверенную Белоруссию в истории.

Согласно опросу, проведенному Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в ноябре 2019 года, подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией. Участников масштабного опроса спросили, какими, по их мнению, должны быть отношения Минска с Москвой. Отвечая на этот вопрос, 57,6 процента респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще 31,8 процента респондентов надеются, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

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