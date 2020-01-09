Лукашенко порассуждал о возможности построить Белоруссию без крови

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «действительно привержен» идее независимости государства. Об этом сообщает агенство БЕЛТА.

«Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях, и даже очень официальных, в новогоднем поздравлении, я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то», — отметил Лукашенко.

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Он завил, что белорусскому народу никогда не предоставлялась возможность без крови построить суверенное и независимое государство. «Мы не имеем права не воспользоваться этой уникальной возможностью», — порассуждал Лукашенко о будущем страны, отметив, что власти создали прочную основу суверенной Белоруссии, продолжая ее строительство.

Лукашенко добавил, что именно он сыграл главную роль в становлении независимого государства. При этом президент подчеркнул, что не оправдывается и никого не боится, желая всех предупредить об остром периоде в существовании Белоруссии.

«Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг — мы потеряем все», — сказал президент, добавив, что он не собирается предавать или сдавать Белоруссию.

7 января Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость». При этом ранее президент заявил, что ВВП страны обвалился из-за России.

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