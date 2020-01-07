Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек непростой год для республики и призвал достойно пройти этот сложный период, «сохранив страну, свою независимость». Слова белорусского лидера приводятся на его официальном сайте.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения храма на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, где по традиции зажег рождественскую свечу.

По его словам, то, что сейчас происходит на международной арене, — тяжелый период. Лукашенко подчеркнул, что «все предрекают рецессию в мировой экономике», но не прогнозируют роста. Говоря о главном в 2019 году, президент Белоруссии отметил, что самым великим достоянием и достижением является сохранение мира и покоя в республике.

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В конце декабря 2019 года Лукашенко заявил, что Белоруссия приготовилась к трудностям в экономике. По его словам, главная угроза может исходить от экономики. «Будем эффективно управлять процессами — страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Белоруссии. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», — заключил он.

Ранее белорусский президент заявил, что ВВП страны обвалился из-за России. В частности, речь идет о «грязной» нефти, которая поступала в трубопровод «Дружба».

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