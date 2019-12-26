Белоруссия приготовилась к трудностям в экономике: президент республики Александр Лукашенко полагает, что 2020 год будет для страны непростым. Глава государства призвал вертикаль власти быть начеку. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, главная угроза может исходить от экономики. «Будем эффективно управлять процессами — страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Белоруссии. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики», — заключил он.

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Ранее в начале декабря Лукашенко объявил, что ВВП страны обвалился из-за России. В частности, речь идет о «грязной» нефти, которая поступала в трубопровод «Дружба». Ущерб от этого оценивали в 20 миллионов долларов.

В конце декабря глава Белоруссии заявил о возможности «забрать» две ветки нефтепровода «Дружба», идущего из России в Европу. По ним он пригрозил поставлять из Польши американскую нефть, таким образом лишив Россию большей части мощностей трубопровода.

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