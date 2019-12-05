Белоруссия объявила о провале экономики из-за России

Россия и Белоруссия до сих пор не решили вопросы, которые касаются условий поставок энергоносителей. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, в частности, речь идет о «грязной» нефти. «А ведь мы "провалили" ВВП в основном из-за нефтяных проблем», — констатировал Лукашенко.

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Об ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба», Белоруссия объявила в середине апреля. В сырье заметили значительное превышение хлорорганики. Это крайне опасно, поскольку в ее условиях образуется соляная кислота, повреждающая оборудование.

Потери оценили в 20 миллионов долларов. Если Россия откажется компенсировать упущенную выгоду из-за поставок некачественной нефти, Белоруссия оставляет за собой право обратиться в суд.

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