Лукашенко ответили на угрозу лишить Россию «Дружбы»

Угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего лишить Россию нефтепровода «Дружба», носит политический, а не экономический характер. Об этом заявил глава «Транснефти» Николай Токарев, которого цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — отметил Токарев.

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По его словам, большая часть идей Лукашенко нереализуема на практике и влечет убытки для его страны.

Ранее 25 декабря Лукашенко заявил о возможности «забрать» две ветки газопровода «Дружба», идущего из России в Европу по территории Белоруссии. По ним глава государства пригрозил поставлять из Польши американскую нефть, тем самым лишив Россию большей части мощностей трубопровода.

Вопрос о цене на российскую нефть, поставляемую в Белоруссию, остается одним из неурегулированных в рамках вопроса об интеграции двух стран. Ранее власти Белоруссии неоднократно заявляли о потерях для страны из-за завершения налогового маневра в нефтяной отрасли России.

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