Названа одна несогласованная дорожная карта по интеграции России и Белоруссии

Россия и Белоруссия согласовали все дорожные карты по интеграции, кроме одной. Подписание карты, предлагающей создание наднациональных органов, решили отложить на следующий этап обсуждения, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Информацию о том, что осталось согласовать одну дорожную карту, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что уже можно работать по другим вопросам. Источники издания подчеркнули, что о создании наднациональных органов на этом этапе речи не идет: кратчайший срок исполнения самых простых дорожных карт — 2021 год. Для реализации других предусмотрено еще больше времени — их планируется завершить к 2023-2024 годам.

Материалы по теме Последнее предупреждение Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» 24 декабря заявил, что российское правительство пытается ему навязать создание наднациональных органов в рамках интеграции. Однако, по его словам, этот вопрос был исключен из повестки в ходе переговоров с президентом РФ.

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал, что значительную часть дорожных карт удалось согласовать. При этом он заявил о достаточно серьезных расхождениях в вопросах, касающихся интеграции. В Кремле сообщили, что расхождений в правительстве России по теме отношений с Минском нет.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Речи о вхождении одного государства в состав другого в документе нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!