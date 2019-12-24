Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для реализации дорожных карт по интеграции между Россией и Белоруссией. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам белорусского лидера, все положения дорожных карт будут выполнены в случае, если его переизберут на новый президентский срок.

В том же интервью Лукашенко говорил, что 31-я дорожная карта представляет собой план строительства наднациональных органов. «Парламент возможно, президент будет и прочее», — пояснил он. При этом белорусский лидер отметил, что он и президент России Владимир Путин договорились «вообще не разговаривать на эту тему».

Как отмечает «Интерфакс», накануне глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что после реализации 30 дорожных карт, которые предусматривают экономическую интеграцию двух стран, «можно будет посмотреть и на 31-ю дорожную карту, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр».

Материалы по теме Восточное притворство Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?

После последних переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые прошли 20 декабря в Санкт-Петербурге, глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. Именно эти темы и блокируют финальные договоренности.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Очередные президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!