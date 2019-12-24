Лукашенко опроверг причастность к исчезновению своих оппонентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения, появившиеся в репортаже германской газеты Deutsche Welle, о том, что в стране якобы происходили исчезновения и убийства политических оппонентов главы государства по его приказу. Такое заявление он сделал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Лукашенко, он «никогда в жизни не давал» и не будет давать таких команд. «Ответ простой — зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Белоруссии двух или трех человек?» — ответил он.

Президент Белоруссии заявил, что давать такие команды ему «не нужно», и отметил, что убитые люди не были политиками, а значит — и его оппонентами.

Ранее бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал о своем участии в убийствах «по заказу» Лукашенко. По словам Гаравского, приказы отдавал создатель СОБР подполковник Дмитрий Павличенко. В 2000 году его арестовали по подозрению в причастности к исчезновению оппонентов Лукашенко. Недавно Гаравский попросил политического убежища в Европе и заявил, что раскаивается в убийствах оппонентов лидера Белоруссии.

В 1999 и 2000 годах пропали четыре известные личности в Белоруссии: бывший глава МВД Юрий Захаренко, председатель Центризбиркома Виктор Гончар, предприниматель Анатолий Красовский и оператор телекомпании ОРТ Дмитрий Завадский. Все они были политическими оппонентами Лукашенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!