Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

По словам Гаравского, он работал в СОБР с 1999 по 2003 год. В этот период он с сослуживцами похитил бывшего министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, бывшего главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. При этом указания давал создатель СОБР подполковник Дмитрий Павличенко — он же и убивал представителей белорусской оппозиции с помощью так называемого расстрельного пистолета.

Он также признался, что в 2000 году Павличенко был арестован по подозрению в причастности к исчезновениям оппонентов Лукашенко, однако через некоторое время его отпустили, и он вместе с Гаравским сжег все материала дела, которые ему отдали на руки. Как уточняет Tut.by, начальник СОБР был отпущен по личному распоряжению Лукашенко, а на следующий день глава государства отправил в отставку генерального прокурора и председателя КГБ.

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В 2003 году Гаравский подписал соглашение «О неразглашении военной тайны» и уволился из СОБР. При этом другие бойцы «пошли на повышение», получив звания майоров, подполковников и полковников: «кто-то ушел в КГБ в "Альфу" работать, кто-то — в "Алмаз" в МВД, кто-то в Службу безопасности президента, кто-то остался в СОБР».

В настоящее время 41-летний Гаравский находится в Европе, где попросил политического убежища. Он заявил, что раскаивается в убийстве оппонентов Лукашенко. «Если бы эти люди остались живы, что-то было бы по-другому в Беларуси. Я приношу искренние соболезнования родным и близким, так как я участник убийства. Прошу у них извинения», — заключил бывший боец СОБР.

Юрий Захаренко пропал осенью 1999-го, а Виктор Гончар и Анатолий Красовский — весной того же года. Расследование этих дел не было доведено до конца. В 2004 году в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пришли к выводу, что оппонентов Лукашенко похитили и убили бойцы СОБР под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны.

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