Лукашенко устал собачиться с Путиным и захотел выпить с ним водки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным за рюмкой водки. Об этом он рассказал в интервью «Эху Москвы» во вторник, 24 декабря. Расшифровка доступна на сайте главы республики.

Отвечая на вопрос об образе в российских СМИ, где его называют капризным, белорусский лидер посетовал, что ему приходится «собачиться» с Путиным, которого он считает близким другом, вместо того чтобы перед Новым годом встретиться, выпить и пожать друг другу руки. При этом Лукашенко выразил готовность привезти из Беловежской пущи водку или самогон. Глава Белоруссии обвинил в этой ситуации правительство России, которое выталкивает вопросы об углублении интеграции между странами на уровень лидеров стран.

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«Я вам задаю риторический вопрос: так что же это за союз, когда у нас становится по всем позициям хуже и хуже? Вам почему-то в России надо показать, что [Белоруссия] это гиря на ногах, это нахлебники, что Лукашенко никакой, он капризный, как минимум. Чепуха полная», — отметил президент страны.

Последняя на сегодняшний день встреча Путина и Лукашенко состоялась в Санкт-Петербурге, где 20 декабря прошел саммит ЕАЭС. В этот же день лидеры России и Белоруссии провели отдельную встречу, на которой обсудили углубленную интеграцию двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства.

По итогам переговоров глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. По словам министра, именно эти темы блокируют финальные договоренности.

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