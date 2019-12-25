Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о разных подходах к процессам интеграции у российского президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 25 декабря.

Расхождений в позициях Путина и Медведева по теме отношений с Минском нет, подчеркнул Песков.

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Накануне Лукашенко в интервью «Эху Москвы» сообщил, что российское правительство пытается ему навязать создание наднациональных органов в рамках интеграции. Однако, по его словам, этот вопрос был исключен из повестки в ходе переговоров с президентом РФ.

23 декабря Дмитрий Медведев допустил создание в рамках Союзного государства наднациональных институтов и единой валюты.

19 ноября российский премьер заявил о существовании достаточно серьезных расхождений в вопросах, касающихся интеграции. В тоже время он отметил, что «значительную» часть «дорожных карт» удалось согласовать.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Речи о вхождении одного государства в состав другого в документе нет.

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