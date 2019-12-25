Кремль отреагировал на критику Лукашенко

Между Москвой и Минском остаются несогласованные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, но это не говорит о кризисе в отношениях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.

По его словам, уровень интеграции между странами в настоящий момент уже настолько высок, что «какие-то шероховатости неизбежны».

В ответ на вопрос о сроках подписания «дорожных карт», Песков назвал эту процедуру формальностью. «Главное — что они согласованы. Это реальное большое достижение», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также прокомментировал заявление белорусского лидера о том, что Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти. По словам представителя Кремля, Белоруссия имеет право воспользоваться любыми вариантами поставок нефти. В администрации президента подобные решения не считают недружественными, заверил он.

Накануне Лукашенко пожаловался на отказ России продавать газ за российские рубли.

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