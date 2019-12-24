Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки». Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на ее сайте.

По словам Лукашенко, подобная ситуация сложилась после того, как вокруг президента России Владимира Путина «прагматики образовались, рыночники», которые не были заинтересованы в Белоруссии в качестве союзника и начали пытаться использовать ее экономику. «Они считали: "Мы проживем без всех, Белоруссии нам не надо, будем ее потихоньку-потихоньку прессовать, у них там экономика хорошая, будем цены на энергоносители повышать», — отметил президент Белоруссии.

Он напомнил, что дефицит в товарообороте России и Белоруссии к настоящему моменту достиг 9 миллиардов долларов. «То есть мы у вас покупаем на 9 миллиардов долларов больше, чем продаем. Это (дефицит в товарообороте) — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь», — пояснил Лукашенко.

Он также задался вопросом о том, что получил Минск от тесного сотрудничества с Москвой. «Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены?» — поинтересовался глава Белоруссии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!