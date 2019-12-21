Лукашенко рассказал о своей первой встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как он познакомился со своим российским визави Владимиром Путиным. Видео с рассказом белорусского лидера на своей странице в Twitter опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.

Судя по рассказу Лукашенко, его первая встреча с Путиным состоялась еще до того, как тот тот стал президентом России. При этом обстоятельства встречи белорусскому лидеру напомнил сам Путин. Как рассказывает Лукашенко, когда российский президент указал ему на давность их знакомства, он спросил у Путина: «А где мы познакомились?».

Тогда российский лидер напомнил Лукашенко о его давнем визите в Санкт-Петербург и спросил, помнит ли он, кто его тогда встречал. «Я говорю: "Ну тогда помню"», — со смехом отметил Лукашенко.

С 1990 по 1996 год Владимир Путин работал в Санкт-Петербурге в команде занимавшего на тот момент пост мэра города Анатолия Собчака. Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. Судя по всему, их первая встреча произошла в середине 90-х.

Последняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко также состоялась в Санкт-Петербурге, где 20 декабря прошел саммит ЕАЭС. В этот же день лидеры России и Белоруссии провели отдельную встречу, на которой обсудили углубленную интеграцию двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства.

По итогам переговоров глава Минэкономики России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. По словам министра, именно эти темы блокируют финальные договоренности.

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