Белоруссия приготовилась расширять сотрудничество с НАТО

В Министерстве обороны Белоруссии заявили о готовности расширять сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению ведомства, это соответствует многовекторной политике белорусского государства, направленной на поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами.
«Белоруссия заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее представители Белоруссии уже говорили о своих намерениях принять участие в учениях альянса. 9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Олег Белоконев сообщил, что официальный Минск ведет переговоры с представителями НАТО о возможных форматах военных маневров.
При этом он отметил, что учения могут пройти лишь с тем условием, что «НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия».