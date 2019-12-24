Лукашенко отказался сидеть в парламенте России даже в наручниках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит объединения своей страны с Россией. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте? Слушайте, какая дикость, какая глупость. Даже если меня осудят и в наручниках туда посадят, этого не будет», — сказал он. По его словам, при нем такое развитие событий невозможно, поскольку он уже 25 лет является президентом независимого государства.

Также Лукашенко рассказал, что отказался от идеи объединения по такому сценарию еще два года назад, во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Он указал, что лично вместе со своими коллегами построил первую независимую суверенную Белоруссию в истории.

«Разве я что, в гроб должен его положить и похоронить? Как, создав свое дитя, я его могу похоронить?» — задался вопросом Лукашенко. В то же время он указал, что создание Союзного государства, в котором будут учтены интересы и Минска и Москвы, должно быть завершено. Белорусский лидер также отметил, что окончательное объединение двух государств возможно в будущем. «Если это примут наши народы. Только народ может решить эту проблему», — отметил он.

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Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.

До этого стало известно, что подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией. Участников масштабного опроса спросили, какими, по их мнению, должны быть отношения Минска с Москвой. Отвечая на этот вопрос, 57,6 процента респондентов заявили о желании видеть союз двух государств. Еще 31,8 процента респондентов надеются, что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

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