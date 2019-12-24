Лукашенко потребовал от России компенсации за Чернобыль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России прекратить торговаться по ценам на газ и начать помогать республике. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

Лукашенко считает, что Россия должна помогать Белоруссии, поскольку республика стала жертвой Чернобыльской катастрофы. Москва же, являясь правопреемницей СССР, должна Минску компенсацию за эту трагедию. По его словам, Чернобыльскую АЭС Белоруссия не строила, не эксплуатировала и не взрывала. «А 80 процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину», — заявил он.

Президент Белоруссии отмечает, что его страна до сих не преодолела последствий катастрофы и люди, живущие вблизи зоны отчуждения, до сих пор не могут сжигать в печке дрова из-за радиационного заражения. «Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?» — заявил Лукашенко.

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В апреле в Белоруссии открыли два туристических маршрута в Чернобыльской зоне отчуждения. В основном туда приезжают туристы из Польши, Нидерландов и постсоветских стран. Цена экскурсии на группу составляет от 160 до 350 долларов, в зависимости от количества посетителей, протяженности маршрута и транспорта.

На территории Белоруссии в зоне отчуждения для радиобиологических и экологических исследований в 1988 году был создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. На его территории находятся 96 покинутых населенных пунктов.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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