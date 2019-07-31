Бывший СССР
 
Последние новости
Российский губернатор ответил на критику Путина
Новичок «Динамо» выложил секс-видео и объяснился
Женщина подарила почку бывшему мужу
Раскрыты заработки Бари Алибасова
Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты с дорожными камерами
46-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила пользователей сети
Названы районы Москвы с дешевыми комнатами
«Нафтогаз Украины» подсчитал свои потери в Крыму
Слепаков сравнил чиновников с обделавшимся школьником
Новости партнеров

Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле

Перейти в «Мою Ленту»

Бойцы Национальной гвардии Украины периодически проводят военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время экскурсии по Припяти туристы из Германии и Канады обнаружили на здании заброшенного кафе многочисленные следы от пуль. Экскурсовод объяснила иностранцам, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры, а сотрудники украинской Нацгвардии во время стрельб.

Власти страны не афишируют проведение учений в зоне отчуждения. Так, на сайте Нацгвардии и МВД о проведении стрельб не сообщается. Предупреждения о закрытии зоны иногда появляются на странице госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения», которое отвечает за допуск туристов в Чернобыль. Однако зачастую Припять закрывают без предупреждения. «Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели на Украину», — вспоминает об одном из таких случаев директор компании «Чернобыль-тур» Ярослав Емельяненко.

В пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что в зоне отчуждения периодически проходят тренировки военных. В ведомстве объяснили проведение стрельб в Чернобыле тем, что на Украине нет специально подготовленных для этого учебных объектов. К примеру, в Припяти украинские военные могут отрабатывать ведение боевых действий в условиях города, а также применить эти навыки во время боевых действий в Донбассе, отметили в Нацгвардии. Также в ведомстве заверили, что бойцы соблюдают необходимые правила безопасности, а их снаряжение и технику после стрельб проверяют на радиоактивное загрязнение.

Критики подобных мероприятий в зоне отчуждения считают, что военные не должны подвергаться опасности во время тренировок. «Конечно, мы можем говорить, что учения должны проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Но при этом военные не должны гибнуть во время таких учений. К тому же это все-таки зона радиоактивного поражения», — считает редактор сайта «Украинский военный портал» Тарас Чмут.

Кроме того, опасности подвергаются и многочисленные нелегальные туристы, которых в зоне отчуждения немало.

21 июля на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook появилось сообщение о том, что украинские военные готовы «за считанные часы» дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Таким образом они отреагировали на информацию о присутствии российских военных в Белоруссии неподалеку от украинской границы. «Факт присутствия в настоящий момент проверяется», — сказано в сообщении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зов Припяти: зачем Нацгвардия Украины тренируется в чернобыльской зоне
В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный грузовик
Украина приготовилась дать отпор России в Чернобыле
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Революция на паузе

Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
10:49Сегодня

Украина и Донбасс обвинили друг друга в нарушении перемирия

04:45Сегодня

Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами

09:26Сегодня

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Бывший СССР20:0521 июня

Не так сел

Грузины штурмуют парламент и требуют отставок. Что заставило людей выйти на улицы?
09:18Сегодня

Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам

18:0330 июля

Мэра казахского города уволили за видео из Лондона

08:54Сегодня

На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках

Бывший СССР00:0123 июля

Шаткий триумф

Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
02:46Сегодня

США отказали Украине в расширении «нормандского формата»

23:1430 июля

МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit

13:3230 июля

Соратники Зеленского на учебе для будущих депутатов показали любовь к безделью

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты с дорожными камерами
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
«Офицеры России» призвали усилить наказание за нападение на полицию
Россияне стали чаще умирать от ВИЧ
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Китай запретил мусульманам демонстрировать религию
Названа дата выхода США из ракетного договора
Сотня китайцев научилась пользоваться С-400
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Наркотическая чума
 
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Украина и Донбасс обвинили друг друга в нарушении перемирия
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Названы любимые продукты магазинных воришек
«Нафтогаз Украины» подсчитал свои потери в Крыму
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
Гибели российских пчел нашли еще одно объяснение
Россияне променяли семью на деньги
Мамочки социальных сетей
Бизнес-тренер и счастливая мать — о том, как реализовать мечту
Все материалы
Силовые структуры
Обвиненного в рекордной взятке российского чиновника отпустили из СИЗО
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Подозреваемый раскрыл мотив убийства найденной в чемодане блогерши
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Россиянин напал с топором на сотрудников кредитной компании
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Созданы искусственные клетки для лечения рака
Найдена невозможная планета с тремя солнцами
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400
США срочно анонсировали аналог «Авангарда»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
Новичок «Динамо» выложил секс-видео и объяснился
Женский спорт призвали защитить после победы штангистки-трансгендера
Бывший игрок МЮ и «Ювентуса» вспомнил о голодном детстве и воровстве
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
«Спартак» лишился двух бразильцев за день
Друг Шумахера повидал спортсмена и рассказал о его состоянии
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Раскрыты заработки Бари Алибасова
Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд
Афрофутурист Ras G умер в 39 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Мужчина решил собрать в сети деньги на операцию по увеличению пениса и прогадал
Известного телеведущего распекли за убийство и поедание козла в эфире
В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний
Названы самые раздражающие действия в сексе
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
В Крыму захотели потратиться на горнолыжный курорт
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Названы причины гибели десятков россиян на курорте
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Спасение девушки от извращенца попало на видео
Женщина с металлоискателем нашла второй драгоценный клад
Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик
Столкновение птицы и девочки на аттракционе ужаснуло пользователей сети
Все материалы
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Новая Hyundai Creta выехала на дороги
ГИБДД раскрыла места установки всех камер в России
В России появится китайский кроссовер за миллион рублей
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Названы районы Москвы с дешевыми комнатами
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Ипотеку признали недоступной для большинства россиян
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы