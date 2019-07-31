Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле

Бойцы Национальной гвардии Украины периодически проводят военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время экскурсии по Припяти туристы из Германии и Канады обнаружили на здании заброшенного кафе многочисленные следы от пуль. Экскурсовод объяснила иностранцам, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры, а сотрудники украинской Нацгвардии во время стрельб.

Власти страны не афишируют проведение учений в зоне отчуждения. Так, на сайте Нацгвардии и МВД о проведении стрельб не сообщается. Предупреждения о закрытии зоны иногда появляются на странице госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения», которое отвечает за допуск туристов в Чернобыль. Однако зачастую Припять закрывают без предупреждения. «Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели на Украину», — вспоминает об одном из таких случаев директор компании «Чернобыль-тур» Ярослав Емельяненко.

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В пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что в зоне отчуждения периодически проходят тренировки военных. В ведомстве объяснили проведение стрельб в Чернобыле тем, что на Украине нет специально подготовленных для этого учебных объектов. К примеру, в Припяти украинские военные могут отрабатывать ведение боевых действий в условиях города, а также применить эти навыки во время боевых действий в Донбассе, отметили в Нацгвардии. Также в ведомстве заверили, что бойцы соблюдают необходимые правила безопасности, а их снаряжение и технику после стрельб проверяют на радиоактивное загрязнение.

Критики подобных мероприятий в зоне отчуждения считают, что военные не должны подвергаться опасности во время тренировок. «Конечно, мы можем говорить, что учения должны проходить в условиях, максимально приближенных к боевым. Но при этом военные не должны гибнуть во время таких учений. К тому же это все-таки зона радиоактивного поражения», — считает редактор сайта «Украинский военный портал» Тарас Чмут.

Кроме того, опасности подвергаются и многочисленные нелегальные туристы, которых в зоне отчуждения немало.

21 июля на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook появилось сообщение о том, что украинские военные готовы «за считанные часы» дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Таким образом они отреагировали на информацию о присутствии российских военных в Белоруссии неподалеку от украинской границы. «Факт присутствия в настоящий момент проверяется», — сказано в сообщении.

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