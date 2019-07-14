В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный грузовик

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли на территории зоны отчуждения ржавый грузовик ЗИЛ. Об этом говорится в Facebook-аккаунте заповедника.

«Опасные находки на территории заповедника», — заявили там.

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Как отмечает «Страна.ua», найденный автомобиль может представлять большую опасность для людей, так как многие годы он накапливал радиацию. Кроме того, радиоактивность усугубляет оседание пыли.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который, по его словам, станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для страны. С этой целью глава государства призвал создать «зеленый коридор» для туристов и разрешить фото- и видеосъемку на территории.

Тогда же сообщалось о найденной на территории Чернобыльной зоны отчуждения части крана, который использовался при ликвидации аварии на АЭС и до сих пор является источником радиационного излучения. Металлическую конструкцию обнаружил археолог Роб Максвелл из Австралии.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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