Ученый приехал в Чернобыль и нашел кран с «убивающей» радиацией

Археолог Роб Максвелл (Rob Maxwell) из Австралии обнаружил в Чернобыльской зоне отчуждения часть крана, который использовался при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и до сих пор является источником опасного для жизни радиационного излучения. Об этом пишет Daily Star.

Как рассказал ученый изданию, впервые он обнаружил клешню крана в лесу, когда посещал зону отчуждения в 2011 году. Он измерил уровень радиации, которую излучает объект: счетчик Гейгера зафиксировал показатель в 39,8 микрозиверта в час при том, что нормальный радиационный фон в обычном городе составляет около 0,17 микрозиверта в час.

«В этом районе есть много объектов, длительный контакт с которыми может убить вас. Клешня — определенно самый опасный из них», — заверил Максвелл.

Он отметил, что объект и сейчас находится на прежнем месте, и доступ к нему никак не ограничен. По словам ученого, это может быть особенно опасно в связи с ростом числа туристов, желающих посетить зону отчуждения после выхода сериала «Чернобыль» на американском телеканале HBO.

В июне сообщалось, что после выхода американского сериала «Чернобыль» туристы стали больше интересоваться белорусской частью Чернобыльской зоны отчуждения. В частности, в район устремились блогеры, желающие провести там фотосессии.

Авария на ЧАЭС считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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